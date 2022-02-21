109 административных дел о нарушении COVID-мер в Нижегородской области рассмотрели в судах

С 14 по 18 февраля 2022 года районные суды Нижнего Новгорода рассмотрели 109 административных дел за нарушение COVID-мер в регионе. Об этом сообщает департамент региональной безопасности Нижегородской области.

По итогам рассмотрения было назначено 42 штрафа - в отношении физлиц, юрлиц, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, а также вынесли 65 предупреждений.

Напомним, что сумма штрафа за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Нижегородской области для граждан составляет сумму в размере от 1 000 до 30 000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

За период с 24 по 28 января районные суды Нижнего Новгорода рассмотрели 154 административных дела за нарушение COVID-мер. Об этом сообщает департамент региональной безопасности Нижегородской области.

В результате было вынесено 95 предупреждений и выписано 54 штрафа организациям, должностным и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям.