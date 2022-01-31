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Общество31 января 2022 9:51

154 административных дела о нарушении COVID-мер рассмотрели в нижегородских судах

В результате было выписано 54 штрафа
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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За период с 24 по 28 января районные суды Нижнего Новгорода рассмотрели 154 административных дела за нарушение COVID-мер. Об этом сообщает департамент региональной безопасности Нижегородской области.

В результате было вынесено 95 предупреждений и выписано 54 штрафа организациям, должностным и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям.

Сумма штрафа за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Нижегородской области для граждан составляет сумму в размере от 1 000 до 30 000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

Повторное нарушение обойдётся в несколько раз дороже, также помимо денежного штрафа предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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