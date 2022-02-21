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Общество21 февраля 2022 5:56

В ННГУ опровергли причастность доцента вуза к хранению оружия

Об этом сообщили в пресс-службе университета
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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В ННГУ им. Н.И. Лобачевского опровергли информацию о причастности доцента вуза к незаконному хранению оружия, которая появилась в СМИ 19 февраля.

- Информация не соответствует действительности и некое лицо, указанное как "доцент ННГУ", не имеет никакого отношения к Университету Лобачевского, - заявили в Управлении по связям с общественностью ННГУ.

Напомним, ранее сообщалось, что якобы дома у 62-летнего доцента университета был найден целый арсенал оружия: два пистолета-пулемета, обрез охотничьего ружья, револьвер, два пулемета, один автомат Калашникова, патроны и прочее. По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело.