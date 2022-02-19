Полиция изъяла целый арсенал оружия у 62-летнего жителя Нижнего Новгорода. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Сотрудники уголовного розыска провели обыск в квартире 62-летнего нижегородца, у которого изъяли целый арсенал оружия. Как сообщил канал "Опер слил", мужчина являлся доцентом ННГУ имени Лобачевского. Тем временем в самом вузе эту информацию уже опровергли.

В его квартире обнаружили два пистолета-пулемёта Шпагина калибра 7,62 мм, обрез охотничьего ружья ИЖ-43 12-ого калибра, револьвер "Наган", два пулемёта и один автомат Калашникова, четыре Мосинки, два обреза Мосинки и два – ИЖ-ей, карабин "Маузер". Кроме того, два пистолета Макарова и один пистолет неустановленного производства, шесть охотничьих ружей ТОЗ-М, две неустановленные винтовки, 50 патронов различного калибра и другие части огнестрельного оружия, которые в данный момент направлены на исследование.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о незаконном приобретении, передаче, сбыте, перевозке и хранении огнестрельного оружия. На данный момент фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

Тем временем в ННГУ им. Н.И. Лобачевского опровергли информацию о причастности доцента вуза к незаконному хранению оружия, которая появилась в СМИ.

- Информация не соответствует действительности и некое лицо, указанное как "доцент ННГУ", не имеет никакого отношения к Университету Лобачевского, - заявили в Управлении по связям с общественностью ННГУ.