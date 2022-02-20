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Общество20 февраля 2022 10:23

Ещё у 3 552 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

259 522 жителя региона, перенесших коронавирус, уже здоровы
Екатерина КУРГУЗОВА
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По данным на 20 февраля 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 335 321 человек. За последние сутки было выявлено 3 552 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 4 015 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 259 522 жителя Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 10 959, а за последние сутки девятнадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (6 388 человек), Санкт-Петербург (16 599 человек) и Московская область (4 187 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.