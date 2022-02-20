Роспотребнадзор начал расследование по факту массового отравления детей в Лукоянове

Стало известно, что сразу после поступления информации о случаях кишечной инфекции у детей и взрослых на соревнованиях в Лукоянове сотрудники Управления Роспотребнадзора незамедлительно выехали на место и начали проводить эпидемиологическое расследование. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Они организовали медицинское наблюдение и лабораторное обследование пострадавших и сотрудников, организующих питание.

Кроме того, лаборатория Роспотребнадзора отобрала смывы с объектов внешней среды, а также взяла пробы воды и пищевых продуктов в гостинице, где проживали участники соревнований.

- В ходе осмотра помещений и пищеблока гостинцы сотрудниками Управления выявлены нарушения санитарного законодательства. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности, - сообщили в ведомстве.

Управление Роспотребнадзора готово оказать родителям консультативную помощь по вопросам защиты прав потребителей.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Напомним, что массовое отравление детей произошло на соревнованиях по футболу в субботу, 19 февраля, в Лукоянове. Там на тошноту и другие симптомы пожаловались сразу 13 детей и взрослых. Некоторым из них потребовалась госпитализация.