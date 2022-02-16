Проведение масленичных гуляний пока остается под вопросом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили «КП – Нижний Новгород» в департаменте культуры Нижнего Новгорода.
Как пояснили в ведомстве, в настоящий момент мэрия Нижнего Новгорода еще не приняла окончательного решения о проведении Масленицы в 2022 году.
- В каком объеме и формате проводить мероприятия будет решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации, - уточнили в департаменте культуры Нижнего Новгорода.
СПРАВКА
«Начало масленичной недели» - масленица - древний славянский праздник, который пришел из языческой культуры. Это - веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Главный атрибут масленицы – блины, они имеют ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они являются символом солнца, которое все ярче разгорается, удлиняя дни.
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