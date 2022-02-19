Константин Ивлев проведёт гастрофестиваль в Нижнем Новгороде в августе 2022 года

Шеф-повар и шоумен Константин Ивлев проведёт гастрономический фестиваль "Да, шеф" в Нижнем Новгороде в августе этого года. В качестве площадки для проведения фестиваля выбран крупнейший в городе парк "Швейцария". Об этом рассказал нижегородский мэр Юрий Шалабаев в своём Instagram, а также поделился видео, на котором Константин Ивлев осматривается в "Швейцарии" и, судя по всему, обсуждает с командой тонкости организации события.

Точные даты проведения фестиваля ещё не известны, но известна программа. По словам Юрия Шалабаева, самым зрелищным этапом станут "живые" кулинарные шоу с шеф-поваром Ивлевым. Кроме того, на месте пройдёт ярмарка-продажа "Плодородное Поволжье".

– Местные фермерские хозяйства и российские производители представят лучшие продукты, а известные шеф-повара научат готовить из них вкусные и полезные блюда, – пишет мэр.

Помимо этого, в программу войдут различные мастер-классы и активности для посетителей парка, презентации и шоу от рестораторов Нижнего Новгорода и даже концерт звезды российской эстрады. Какой именно звезды – пока не называется.

Напомним, в августе прошлого года Константин Ивлев уже проводил гастрофестиваль "Да, шеф" на Нижневолжской набережной.