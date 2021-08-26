Константин Ивлев проведет гастрономический фестиваль в Нижнем Новгороде 28-29 августа

В предстоящие выходные Нижний Новгород ждут сразу два больших культурных события. Кроме ставшей уже традиционной «Столицы закатов» здесь состоится фестиваль «Да, шеф!», организацией которого занимается лично Константин Ивлев – телеведущий, один из самых известных поваров России.

Гастрономический фестиваль пройдет 28 и 29 августа на Нижневолжской набережной.

- За два дня фестиваля гости смогут познакомиться со всем гастрономическим богатством плодородного Поволжья. Местные фермерские хозяйства и российские производители представят лучшие продукты, а известные шеф-повара научат готовить из них вкусные и полезные блюда, - рассказали организаторы.

В субботу состоится кулинарная битва любителей и профессионалов, победитель которой будет соревноваться с Константином Ивлевым за звание «Суперкулинар Поволжья». В воскресенье участники фестиваля приготовят самую большую в России окрошку и подведут итоги проекта «Гастросет800».

Вход на мероприятие по мультипассам и специальным браслетам, которые можно будет получить в районе проведения мероприятия. Для получения браслета необходимо предъявить сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или анализ на наличие антител. Также можно сделать платный экспресс-анализ на ковид.