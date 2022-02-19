Свет отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 19 февраля

Электроснабжение отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 19 февраля. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Ленинский район:

С 09:00 до 14:00 света не будет в домах 2, 4, 6 по переулку Суздальскому.

Канавинский район:

С 08:00 до 17:00 свет отключили в домах 3, 5, 7 по улице Украинской.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно. К примеру, вчера, 18 февраля, в трёх районах города частично отключили свет и отопление.