На профилактику наркомании среди молодежи в Нижнем Новгороде направят 685 тысяч рублей в 2022 году

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению 18 февраля 2022 года обсудили запланированные на этот год мероприятия по профилактике наркомании среди молодежи Нижнего Новгорода.

Как стало известно на заседании, на городскую программу по противодействию злоупотреблению наркотиками на 2022 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 685 тыс. рублей, в том числе департаменту по социальной политике – 360 тыс. руб., департаменту образования – 325 тыс. руб. Эти средства будут направлены на печать буклетов и проведение различных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни: городских фестивалей для детей и молодежи, конкурсов социальной рекламы, учебных семинаров для педагогов.

Кроме того, департамент культуры и департамент физической культуры и спорта как субъекты профилактики также проведут антинаркотические мероприятия в рамках своего финансирования.

По словам директора департамента по социальной политике Галины Гуренко, проводимая профилактическая работа дает результаты: по итогам 2021 года преступность среди несовершеннолетних снизилась почти на 33%, в сфере наркомании – с 8% до 6%, количество административных правонарушений по данному профилю сократилось с 89 в 2020 году до 32 в 2021 году.

В ходе обсуждения депутаты высказали озабоченность тем, что финансирование антинаркотической программы не увеличивается. «Из года в год, когда мы заслушиваем информацию о выполнении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде», говорим одно и тоже: о том, что необходимо выделять на эту работу больше денег. Понятно, что муниципалитет не занимается реальной борьбой с преступностью – это задача правоохранительных органов, а проводит профилактику, но цифры все равно выглядят печально. Депутаты готовы совместно с профильными департаментами обосновать перед руководством города необходимость увеличения финансирования», – прокомментировала председатель постоянной комиссии Ольга Балакина.

Заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев в свою очередь предложил обсудить возможность создания в Нижнем Новгороде государственного центра по лечению наркозависимости на совместном заседании постоянных комиссий по местному самоуправлению и по социальной политике.