Нижегородское МЧС проводит рейды на водоёмах области

Представители нижегородского МЧС проводят рейды по водоёмам Нижнего Новгорода и области с целью не допустить выхода жителей на лёд. Сегодня они проинспектировали излюбленное место рыбаков в черте города – Гребной канал. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы ГИМС призвали рыбаков не рисковать своей жизнью и не выходить на лёд. Рыбакам напомнили правила безопасности, рассказали о средствах спасения, которые нужно иметь при себе обязательно. Объяснили, что в регионе несколько дней держится плюсовая температура, отчего лёд становится рыхлым и пористым, а потому совершенно не надёжным.

Перед началом весенних паводков и половодья такие рейды проводятся регулярно. К счастью, по последним данным МЧС, происшествий на воде в регионе в 2022 году ещё не было.

Напомним, нижегородские спасатели уже обращались к жителям региона и призывали их беречь себя и быть благоразумными: выход и тем более выезд на машине на лёд сейчас крайне опасны. Представители МЧС пояснили почему и рассказали, как выбраться из полыньи, если вы всё же провалились.