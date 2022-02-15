МЧС предупредило об опасности выхода на лёд в Нижегородской области. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

МЧС предупреждает жителей Нижегородской области об опасности выхода и выезда на лёд в настоящее время. По последним данным ведомства от 15 февраля, толщина льда на водоёмах в Нижнем Новгороде колеблется от 15 до 35 см, а на водоёмах региона – от 10 до 40 см. Прочным для пеших прогулок можно считать лёд толщиной не менее 10 см, но это не единственный решающий фактор.

– В настоящее время на территории Нижегородской области установились плюсовые температуры. А это значит, что лёд на водоёмах начинает менять свою структуру: он становится пористым и рыхлым, – объясняют в МЧС. – В таких условиях вероятность провалиться и оказаться в ледяной воде значительно увеличивается.

В связи с чем нижегородское ГУ МЧС призывает жителей региона быть благоразумными и не выходить на лёд. Тем более, не выезжать на машине! Ведомство также напоминает, что при плюсовой температуре, стоящей несколько дней, прочность льда снижается на 25%.

Если вы всё же провалились под лёд, то МЧС рекомендует:

- выбирайтесь с той стороны, где лёд наиболее прочный;

- наползайте на лёд грудью, раскинув руки широко в сторону, чтобы сократить давление на кромку льда и увеличить площадь опоры;

- упритесь ногами в противоположный край полыньи, если это возможно;

- не переставайте пытаться выбраться, даже если лёд проламывается;

- не паникуйте;

- не вставайте на ноги на льду сразу, как выбрались, чтобы не провалиться снова. Отползите на животе как можно дальше, раскинув ноги и руки, убедитесь, что лёд прочный, и только тогда вставайте.