Два местных проезда на Анкудиновском шоссе перекроют 19 и 20 февраля. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по местным проездам на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде ограничат 19 и 20 февраля в связи с проведением спортивных соревнований. Речь идёт о территории от Анкудиновского шоссе до дома 4 по местному проезду и от Анкудиновского шоссе до дома 26 по улице Корейской. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Итак, ограничения будут действовать с 07:00 до 17:00 19 и 20 февраля.

Объезд зон перекрытия организуют по прилегающим улицам.

– На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств, – добавили в ведомстве. – Специалисты департамента просят автомобилистов заранее выбирать пути объезда.