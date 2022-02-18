Олимпийские чемпионы станут участниками второго "Нижегородского лыжного марафона" Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Олимпийские чемпионы примут участие в торжественной церемонии открытия второго "Нижегородского лыжного марафона", который пройдёт на территории Щелоковского хутора 19 и 20 февраля 2022 года. Сама церемония открытия начнётся в 11:30 19 февраля.

Нижегородцы смогут увидеть олимпийского чемпиона и заслуженного мастера спорта по лыжным гонкам Евгения Дементьева, двукратного олимпийского чемпиона и заслуженного мастера спорта СССР по биатлону Николая Круглова. Кроме того, спортивный комментатор МАТЧ ТВ Александр Скрывля и российский лыжник, победитель Универсиады, чемпион мира среди молодёжи до 23 лет Рауль Шакирзянов станут почётными гостями соревнований.

– "Нижегородский лыжный марафон" – это масштабное и зрелищное событие, которое подарит каждому поклоннику лыжного спорта возможность принять участие в соревнованиях с общим призовым фондом в 500 000 рублей! – напомнили в правительстве Нижегородской области. – В первый соревновательный день спортсменов ждёт масс-старт свободным стилем на 50 и 30 километров. Во второй соревновательный день состоятся забеги классическим стилем на 15 и 7,5 километра.

В ведомстве также подробно пояснили, что за первое место на дистанции 50 километров (мужчины) победитель получит 100 тысяч рублей, за второе место – 75 тысяч, за третье – 50 тысяч. В женском забеге на 30 километров победительница получит 75 тысяч рублей, за второе место призёр получит 50 тысяч, а за третье – 30 тысяч.

Призёры обоих забегов, занявшие с четвёртого по шестое место, получат ценные призы. А также абсолютно каждому участнику соревнований вручат памятную медаль.