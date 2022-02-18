«Ростелеком» продлил сроки приёма заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее» до 31 марта

«Ростелеком» продлил сроки приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее» до 31 марта включительно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На сегодняшний день участниками конкурса стали авторы 1200 материалов – представители региональной медиасферы. Больше всего работ в номинации «Интернет-СМИ и информационные агентства» - почти 600 публикаций. В номинации «Телевидение» поступило около 300 сюжетов, и более 100 материалов было прислано в специальную номинацию «Цифровой стиль жизни». Наиболее активное участие проявили журналисты и блогеры из Уральского, Приволжского и Центрального федеральных округов.

- В фокусе внимания участников конкурса — внедрение в различных сферах Big Data, нейросетей, голосовых помощников, использование искусственного интеллекта. Вместе с тем журналистов и блогеров волнуют проблемы развития умных территорий, кибепреступности, интересуют вопросы digital-трендов, формирования цифровых предпочтений, а также профессии будущего, — рассказала вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома», представитель федерального жюри конкурса Кира Кирюхина.

Победители конкурса отправятся в путешествие за Северный полярный круг, где посетят площадки «Ростелекома» и Schneider Electriс.

Справка

XI конкурс «Вместе в цифровое будущее» проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группы «Интерфакс».

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.