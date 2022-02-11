Свет и горячую воду отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 11 февраля

Горячую воду и электроснабжение отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 11 февраля. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Автозаводский район:

С 09:30 до 16:30 света не будет в доме 12А по улице Мончегорской.

Нижегородский район:

С 09:00 до 14:00 горячую воду отключили в домах 98, 97а, 95а по улице Ковалихинской и в доме 250 по улице Максима Горького.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно.