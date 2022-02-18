В «Нижновэнерго» введен режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий

В связи с ухудшением погодных условий на территории Нижегородской области (местами снег, дождь, ветер южный 6-10 м/с, порывами до 17 м/с) в филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» 17 февраля с 19:00 введен режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

В филиале организована работа оперативного штаба и информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

За функционированием энергообъектов установлен особый контроль. Оперативно-ремонтный персонал готов к проведению аварийно-восстановительных работ в случаях аварийных отключений оборудования электросетевого комплекса.

К оперативному реагированию в филиале готовы 179 бригад, 587 человек и 383 единицы техники. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиалов находятся 308 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 8,14 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

Напоминаем, что сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россетей» 8-800-220-0-220.