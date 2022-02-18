УФАС признало незаконной рекламу водяных счетчиков, замаскированную под квитанции ЖКХ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Антимонопольщики признали ненадлежащей рекламу водяных счетчиков, замаскированную под квитанции ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба УФАС России по Нижегородской области.

С жалобой на листовки, копирующие извещения коммунальных служб, в УФАС обратились сразу две домоуправляющие компании, обслуживающие ЖК «Октава» в Ленинском районе и микрорайон «Седьмое небо». В листовках ИП Калачев говорилось о том, что жильцам необходимо поменять водосчетчики, при этом была указана организация «Центр Метрологии ЖКХ», однако такого учреждения не существует.

- Рассматриваемая реклама в форме «извещений» о необходимости проведения поверки приборов учета воды содержит элементы, которые применяются при оформлении квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг (штрих-код, персональное извещение, ссылки на федеральные законы), что формирует представление об обязательности осуществления данной поверки, - пояснили в пресс-службе УФАС России по Нижегородской области.

В связи с этим в действиях предпринимателя, распространяющего по почтовым ящикам нижегородцев свои извещение, усматривается нарушения п. 20 части 3 и части 7 статьи 5 ФЗ «О рекламе». По закону не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители.

По факту ненадлежащей рекламы в отношении предпринимателя будет составлен административный протокол.

Стоит отметить, что подобная реклама – не новшество и далеко не редкость. Ранее «Комсомолка» писала о том, что нижегородцам под видом платежек за газ приходят квитанции от некоей фирмы.