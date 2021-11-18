Квитанции под видом платежек за газ массово приходят нижегородцам. Рассказываем, как вернуть деньги

На эту фирму заявлений и жалоб в полицию не поступало. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в социальных сетях появились жалобы нижегородцев на то, что в их почтовых ящиках появились квитанции от некоей газовой компании. В извещении, необычайно похожем на платежку ЖКХ, сообщается сумма оплаты за содержание газового оборудования и указан адрес якобы обслуживаемой квартиры. На поверку же оказывается, что ранее получатели квитанций никогда в данную компанию не обращались и никакого договора не заключали.

Отличить квитанцию-двойника от тех платежек, что ежемесячно приходят от сбытовых компаний, можно лишь при детальном рассмотрении: "подделку" выдает шрифт. Очевидно, расчет на то, что люди по внимательности внесут плату, а пожилые и вовсе едва ли разглядят, что это не "оригинал". Так и случилось: многие нижегородцы в соцсетях сетуют, что эти квитанции случайно оплатили, перепутав с платежками за газ. «Комсомолка» разбиралась, что это за листовки и можно ли вернуть деньги после их оплаты.

Квитанции за содержание газового оборудования оказались рекламой

Прежде чем оплачивать квитанцию за любые предоставляемые услуги, следует посмотреть, указывается ли ФИО потребителя, совпадает ли лицевой счёт.

- Я не в курсе, что это за компания, но у меня и мамы тоже такие квитанции были в почтовом ящике. Изучив их лучше, я поняла, что это просто своего рода реклама, - рассказала «КП - Нижний Новгород» нижегородка Ульяна Онучкина. - При оплате квитанции заключается договор с данной организацией на обслуживание газового оборудования, только вот когда придут его смотреть и придут ли вообще, неизвестно. Сомнительная схема получается.

На сайте газовой компании в разделе «О нас» сообщается, что они уже много лет занимаются обслуживанием. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под видом обычного абонента корреспондент «Комсомолки» решил позвонить по номеру, указанному в платёжке, но, к сожалению, ответа так и не дождался, механический голос настойчиво перенаправлял на голосовую почту.

Тогда мы нашли сайт данной компании в интернете и уже набрали другой номер, высветившийся нам. После нескольких попыток нам всё-таки удалось поговорить с представителем данной газовой компании, который подтвердил, что при оплате квитанции абонент заключает договор на содержание газового оборудования.

- После оплаты квитанции вы можете нам позвонить и договориться на удобное для вас время, чтобы к вам пришёл специалист и всё проверил, - рассказал представитель компании. - Проверки проводятся раз в год.

Однако почему счета выставляются до оказания услуги, и каким образом рассчитывается сама стоимость работ до сих пор непонятно. В целом, способ такой «рекламы» услуг кажется действительно странным, так как на лицевой стороне квитанции о заключении договора с данной компанией при оплате нет и слова.

- Если у вас не заключён договор на обслуживание ВКГО (внутриквартирное газовое оборудование - прим.), можно заключить с ними. Об этом написано на обороте в конце. Хотя проверить нужно, что за организация. Если заключён, то платежи включены в квитанцию за газ. Будете внимательны! – предупредила местная жительница Ольга Гавриленко.

Оплачивать такие платёжки вовсе не обязательно

Выходит, что платежная квитанция от некоего ООО вовсе необязательна к оплате, поэтому многие советуют её просто порвать и выкинуть. Кстати, в самой квитанции представители компании как бы невзначай уведомляют плательщика, что отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте ВКГО послужит поводом для отключения газа по указанному адресу.

При оплате квитанции заключается договор с данной организацией на обслуживание газового оборудования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте газовой компании в разделе «О нас» сообщается, что они уже много лет занимаются обслуживанием, однако, согласно регистрационным данным, существует эта организация лишь с 15 июля 2021 года.

- Звонила по номеру, указанному в платёжке, спросила, на каком основании они присылают непонятного рода листки?! Мне ответили, что если у нас уже заключён договор с другой компанией, то оплачивать ничего не нужно, - рассказала нижегородка Кристина Самсонова.

Пожилые нижегородцы, которые обратят внимание только на лицевую сторону квитанции, с большой вероятностью не разберутся в том, что это реклама, и оплатят стоимость услуг. В связи с этим возникают следующие вопросы: что же делать тем, кто уже оплатил квиток и можно ли как-то вернуть деньги назад?

Деньги можно вернуть

Нижегородка Юлия Баженова по случайности оплатила услуги и только потом задумалась, а за что вообще перевела деньги. Женщина перечитала платёжку и поняла, что средства нужно возвращать, поэтому позвонила в саму компанию, где объяснила, что оплатила извещение по ошибке. В результате деньги Юлии были возвращены.

- На эту фирму заявлений и жалоб в полицию не поступало, - сообщили «Комсомолке» в правоохранительных органах. – Наши сотрудники постоянно проводят с населением профилактические беседы о том, что двери незнакомцам открывать не нужно и если к вам пришли представители ЖКХ, то стоит звонить в обслуживающие компании и узнавать, проводят ли они сейчас проверки по данному адресу, и уточнять ФИО работников.

КОМПЕТЕНТНО

С вопросом, касающимся того, насколько законно заключать договоры с обслуживающими компания с помощью денежных переводов, корреспондент «Комсомолки» обратился к юристу Александру Дейчу.

- Есть такое понятие, как оферта, то есть сделка, но в данном случае я вообще усматриваю признаки мошенничества – здесь явно плательщиков вводят в заблуждение по существу сделки, - отмечает Александр Дейч. - То есть человек, который совершает сделку по переводу, платежу и так далее, он, скорее всего, даже не знает о том, за что он заплатил и какое действие совершает, какие будут последствия.

Также эксперт отметил, что если сделка совершается под влиянием факторов, вводящих в заблуждение, то в связи с этим есть все основания для того, чтобы данную сделку оспорить, прекратить и вернуть денежные средства. В определенных случаях такие рекламные квитанции даже могут привести обслуживающие компании к уголовной ответственности.

Для возвращения денег гражданам рекомендуется написать претензию, описать её суть, где стоит указать, что данная сделка была совершена под фактором, влияющим на принятие решения, что такие действия недопустимы, и гражданин просит расторгнуть с ним любые виды договоров и вернуть денежные средства в полном объеме.

- Если в компании идут на отказ, то дальше надо обращаться в прокуратуру, писать заявление на признаки преступления, предусмотренного статьей 159 часть 2 «Мошенничество при получении выплат». Также можно обратиться в Роспотребнадзор для защиты прав потребителя, - подытожил Александр Дейч.

Пока что в истории с этими квитанциями-двойниками никто не пострадал, а случайно переведенные деньги были возвращены нижегородцам после обращений в саму компанию, и всё же наживаться на невнимательности людей как-то уж совсем непорядочно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!