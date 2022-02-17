Выставка «Ба! Знакомые всё лица!» откроется 18 февраля в Нижнем Новгороде

Выставка «Ба! Знакомые всё лица!» откроется 18 февраля в Музее-квартире А.М. Горького в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает департамент культуры администрации Нижнего Новгорода.

Так, в основе выставки - иллюстрации из альбома рисунков, находящегося в собрании Государственного музея А.С. Пушкина.

- Альбом рисунков с представителями губернского дворянства и военного начальства - одно из уникальных изобразительных свидетельств начала 1820-х годов. В дворянской культуре первой половины XIX века губернские альбомы занимали важное место, - уточнили в департаменте.

Выставка «Ба! Знакомые всё лица!» пройдет в Музее-квартире А.М. Горького по адресу улица Семашко, 19. Посетить ее можно будет с 18 февраля до 1 апреля 2022 года.

Напомним, что более 9 тысяч книг подарили библиотекам Нижнего Новгорода.

Теперь новые книги появились на полках социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Ласточка», нижегородской региональной общественной организации инвалидов «Инватур», детской больницы №17, пансионата для престарелых «Южный» и других.