Более 9 тысяч книг подарили библиотекам Нижнего Новгорода

9 025 книг подарили городским библиотекам к Международному дню книгодарения. Этот праздник ежегодно отмечают во всем мире 14 февраля. Об этом сообщает департамент культуры администрации Нижнего Новгорода.

Как сообщили в ведомстве, более 1/3 подаренных книг – детские.

- Сами библиотеки не остались в стороне от акции книгодарения и передали в дар 755 изданий, в том числе, коллегам из отдаленных районов области, - уточнили в департаменте культуры.

Теперь новые книги появились на полках социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Ласточка», нижегородской региональной общественной организации инвалидов «Инватур», детской больницы №17, пансионата для престарелых «Южный» и других.

Напомним, что гостиная-библиотека появится в трёх расселённых объектах культурного наследия регионального значения в квартале церкви Трёх Святителей в Нижнем Новгороде.

Речь идёт о трёх исторических постройках в центре Нижнего Новгорода по адресам: улица Короленко, 18, улица Короленко, 40 и улица Славянская, 3. В наступившем 2022-м году их намереваются реставрировать и приспособить под современное использование.