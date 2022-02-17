12 мостов может затопить в Нижегородской области из-за паводка в 2022 году

12 мостов может затопить в Нижегородской области в период весеннего половодья в 2022 году. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Так, речь идет о низководных мостах в городских округах Бор и Навашинский, Починковском, Дивеевском, Кстовском, Павловском муниципальных округах, а также в Арзамасском, Гагинском и Сергачском районах.

- По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» по состоянию на начало февраля глубина промерзания почвы составляет меньше нормы, высота снежного покрова - выше средних многолетних значений, - уточнили в ведомстве.

По предварительным прогнозам, вода может выйти на поймы рек и затопить талыми и грунтовыми водами населенные пункты в низинах, например, Арзамас, Балахна, Богородск, Нижний Новгород и Городец. Затопить может и дороги на Бору, в Починковском и Уренском м.о. и Володарском и Воскресенском районах.

Стоит отметить, что способствовать затоплению могут такие факторы, как активное снеготаяние, несвоевременная уборка снега, а также неисправность и замусоривание коллекторно-дренажных систем.

Напомним, что сильный ветер с порывами до 14-19 м/с ожидается в ближайшие часы в Нижегородской области. По прогнозам «Верхне-Волжского УГМС», усиление ветра ожидается около 18.30-20:30 17 февраля с сохранением ночью и днем 18 февраля.