В Нижегородской области ожидается сильный ветер с порывами до 19 м/с

Сильный ветер с порывами до 14-19 м/с ожидается в ближайшие часы в Нижегородской области. По прогнозам «Верхне-Волжского УГМС», усиление ветра ожидается около 18.30-20:30 17 февраля с сохранением ночью и днем 18 февраля.

Спасатели напоминают, что из-за непогоды в регионе возможны ЧС. ГУ МЧС по Нижегородскому региону предупреждает нижегородцев и жителей области о повышенной вероятности возникновения ЧС: подразумеваются повреждение или обрыв линий электропередач и линий связи, нарушения работы систем ЖКХ, обрушение ветхих или слабоукреплённых конструкций (в том числе строительных кранов), падение деревьев со слабыми корнями.

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