Реализацию около 40 крупных инвестпроектов завершат в Нижегородской области в 2022 году

В 2022 году в Нижегородской области завершат реализацию около 40 крупных инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций по этим проектам составит более 200 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Только в этом году благодаря реализации крупных инвестиционных проектов в регионе может появиться более 3 000 новых рабочих мест. Стоит отметить, что это современные, в том числе высокотехнологичные, рабочие места с конкурентной заработной платой, - уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам губернатора региона, модернизация существующих и открытие новых предприятий имеет для Нижегородской области большое социальное и экономическое значение.

- Состояние инвестиционного климата напрямую влияет на перспективы экономического развития региона. Всего же в рейтинге инвестиционного климата, который составляет Агентство стратегических инициатив, оценивается более 40 параметров, связанных почти со всеми аспектами ведения бизнеса в регионе, и мы стараемся работать по каждому направлению, - добавил Глеб Никитин.

Так, только за два последних года Нижегородская область поднялась в национальном рейтинге инвестиционного климата с 57-го на 6-е место.

Напомним, что четыре участка дорог отремонтируют в 2022 году Нижнем Новгороде в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».