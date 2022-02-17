Преподаватель техникума в Дзержинске подозревается в превышении должностных полномочий

В Дзержинске возбуждено уголовное дело на бывшего директора техникума по результатам прокурорской проверки. Его подозревают двух эпизодах - по части 1 статьи 286 УК РФ, превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

- По версии следствия, в период с 2018 по 2020 года подозреваемый, занимая должность директора техникума, неоднократно требовал от подчиненных сотрудников ежемесячно передавать ему часть премиального вознаграждения, - рассказали в ведомстве.

На данный момент известно, что бывший директор техникума получил более 550 тысяч рублей. Расследование продолжается.

Напомним, что в Нижнем Новгороде задержана преподаватель железнодорожного техникума, которая подозревается в продаже контрольных, дипломных и курсовых работ. Её подозревают в четырех эпизодах, возбуждено уголовное дело.

Всего от четырех студентов преподавательница получила 106 тысяч рублей. Деньги она принимала безналом, путем перевода на карту.