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Общество28 января 2022 7:42

Преподаватель нижегородского техникума подозревается в продаже дипломных работ

От четырех студентов она получила более 100 тысяч рублей
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Преподаватель нижегородского техникума подозревается в продаже дипломных работ.

Преподаватель нижегородского техникума подозревается в продаже дипломных работ.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Нижнем Новгороде задержана преподаватель железнодорожного техникума, которая подозревается в продаже контрольных, дипломных и курсовых работ. Её подозревают в четырех эпизодах, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

- По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год подозреваемая неоднократно получала от студентов взятки за допуск к сдаче дипломной работы без фактической проверки знаний. При этом она сама предоставляла студентам готовые контрольные и курсовые работы, а также готовые выпускные квалификационные работы, - рассказали в ведомстве.

Всего от четырех студентов преподавательница получила 106 тысяч рублей. Деньги она принимала безналом, путем перевода на карту.

Сейчас подозреваемая находится под стражей, в ближайшее врем ей будет предъявлено обвинение.

Напомним, недавно в Нижнем Новгороде вынесли приговор 86-летнему профессору транспортного вуза, который жертвовал все взятки в приют для животных.

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