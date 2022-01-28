Преподаватель нижегородского техникума подозревается в продаже дипломных работ. Фото: Александр ГЛУЗ

В Нижнем Новгороде задержана преподаватель железнодорожного техникума, которая подозревается в продаже контрольных, дипломных и курсовых работ. Её подозревают в четырех эпизодах, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

- По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год подозреваемая неоднократно получала от студентов взятки за допуск к сдаче дипломной работы без фактической проверки знаний. При этом она сама предоставляла студентам готовые контрольные и курсовые работы, а также готовые выпускные квалификационные работы, - рассказали в ведомстве.

Всего от четырех студентов преподавательница получила 106 тысяч рублей. Деньги она принимала безналом, путем перевода на карту.

Сейчас подозреваемая находится под стражей, в ближайшее врем ей будет предъявлено обвинение.

Напомним, недавно в Нижнем Новгороде вынесли приговор 86-летнему профессору транспортного вуза, который жертвовал все взятки в приют для животных.