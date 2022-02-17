Нижегородские депутаты обсудили переход части многоквартирных домов на новую схему горячего водоснабжения

Члены постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству на заседании 16 февраля 2022 года обсудили переход части многоквартирных домов на закрытую схему горячего водоснабжения.

Как сообщил депутатам директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Денис Скалкин, в течение трех лет 231 многоквартирный дом, а также 21 детский сад и 11 школ в Канавинском, Московском и Приокском районах города планируется перевести на новую систему горячего водоснабжения при помощи обустройства индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). Сейчас водоразбор для обеспечения горячего водоснабжения там происходит за счет системы отопления.

«Общая стоимость мероприятий по установке 486 ИТП в многоквартирных домах ориентировочно составляет 2,07 млрд рублей», – ответил глава департамента на вопрос депутатов, пояснив, что это максимальная сумма, которая может уменьшиться.

«Люди не виноваты в том, что их дома имеют такую специфику. Тем не менее у жителей есть опасения, что в момент, когда они будут голосовать за ИТП, это им выйдет в копеечку, поднимутся цены на водоснабжение», – обратился к Денису Скалкину депутат Руслан Станчев.

«Да, произойдут затраты на обслуживание нового оборудования и электроэнергию, которая будет тратиться. Однако платежи у жильцов изменятся незначительно», – сказал Денис Скалкин, пообещав представить депутатам информацию об изменении коммунальных счетов нижегородцев.

«Государство поставит соответствующее оборудование, но его нужно эксплуатировать, это дополнительная опция. Необходимо доходчиво объяснять – это крайне важно. У людей сейчас скомканная информация, они иногда дезориентированы», – добавил Руслан Станчев.

Подводя итоги заседания, глава профильной комиссии Карим Ибрагимов отметил, что данный вопрос депутаты будут держать на личном контроле.

Справка:

По информации департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города, в 2022 году планируется установить ИТП для обслуживания 35 многоквартирных домов и части образовательных учреждений – на это требуется 59 млн рублей.