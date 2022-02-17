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Общество17 февраля 2022 9:21

23,5 млн рублей получит Арзамас на разработку проектов двух школ

Власти поставили перед собой задачу по перестроению образовательной системы города
Екатерина КУРГУЗОВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил разработать проекты для строительства двух школ в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, город получит 23,5 млн рублей из регионального бюджета. Деньги направят на разработку документов для создания нового корпуса школы на 360 мест на месте школы №3.

- В Арзамасе уже реализовано несколько успешных образовательных проектов. Но потребность в новых школах и общем развитии системы образования сохраняется. У людей есть запрос на повышение качества образования, а региону нужны высококвалифицированные кадры, -уточнил Глеб Никитин.

Стоит отметить, что разработка технического задания на проект строительства школ займет два месяца, а проектирование и прохождение государственной экспертизы будет проходить в течение года.

Напомним, что учеников аварийной школы №3 в Арзамасе распределят по другим учебным заведениям.

Так, 20 января, в Арзамасе прошло совещание с министром образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольгой Петровой и мэром Арзамаса Александром Щелоковым. На нем обсудили рвзличные варианты решения проблемы – городскую школу №3 признали аварийной.

Известно, что в плачевном состоянии находится фундамент и несущие конструкции стен, а также грунтовые воды и слабый слой торфа в грунте основания учебного учреждения. Члены городской комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение закрыть школу и распределить детей по другим учебным заведениям. В настоящий момент в школе №3 Арзамаса числятся 845 учащихся и 81 сотрудник.