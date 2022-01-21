Учеников аварийной школы №3 в Арзамасе распределят по другим учебным заведениям Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Учеников аварийной школы №3 в Арзамасе распределят по другим учебным заведениям. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, в четверг, 20 января, в Арзамасе прошло совещание с министром образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольгой Петровой и мэром Арзамаса Александром Щелоковым. На нем обсудили рвзличные варианты решения проблемы – городскую школу №3 признали аварийной.

Известно, что в плачевном состоянии находится фундамент и несущие конструкции стен, а также грунтовые воды и слабый слой торфа в грунте основания учебного учреждения. Члены городской комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение закрыть школу и распределить детей по другим учебным заведениям. В настоящий момент в школе №3 Арзамаса числятся 845 учащихся и 81 сотрудник.

- В настоящее время здание находится в аварийном состоянии, и это несет в себе риски для детей и персонала. Мы прорабатываем разные варианты решения этой ситуации. Если для начального звена особых трудностей не возникает, то перераспределение среднего и старшего звена сопряжено с неудобствами для школьников и родителей. Чтобы снизить эту нагрузку на детей, прорабатываем варианты размещения на свободных площадях Арзамасского филиала ННГУ, - уточнила Ольга Петрова.

Планируется, что ученики начального звена продолжат учебу в зданиях местного лицея и школы №12, а среднего и старшего - в школе № 12.

Напомним, что одиннадцать новых школ построят по концессии в Нижегородской области. Финансовые вопросы возьмет на себя дочернее предприятие Сбербанка - ООО «СберИнфа».

В настоящее время идут поиски генерального подрядчика. Областное правительство договорилось с концессионером о создании первых пяти школ. Они появятся в Большой Ельне (1225 мест), 3-м микрорайоне Кстова (792 места), борском микрорайоне Боталово-4 (1000 мест), рабочем поселке Виля (400 мест) и Выксе (1000 мест).