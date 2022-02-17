Бесплатные консультации по воспитанию детей проводят в ТОС Нижнего Новгорода

Бесплатные консультации по воспитанию детей проводят в ТОС и соседских центрах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает департамент общественных отношений администрации города.

По мнению АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода», проблемы детско-родительских отношений, трудности с адаптацией ребёнка к школе помогут решить психологи. В 2021 году специалисты некоммерческой организации провели более 50 бесплатных встреч для родителей в ТОС и соседских центрах Нижнего Новгорода, участниками которых стали около 600 горожан.

- Психологи – настоящие профессионалы. Говорили с нами просто, объясняли всё на доступных примерах.После встречи с ними у многих стало легче на душе, появились силы любить, воспитывать детей, находить общий язык с близкими, - уточнила руководитель соседского центра «Циолковский» Наталия Фадеева.

Записаться на консультации можно в ближайшем ТОС или соседском центре. Адреса и номера телефонов указаны на сайте.

Напомним, что специалисты Госюрбюро принимают участие в депутатских приемах и проводятконсультации на базе депутатской приемной Олега Лавричева.

- В рамках данного соглашения о сотрудничестве мы предоставляем Госюрбюро помещение общественной приемной для консультирования граждан по юридическим вопросам. Надеюсь, это даст старт организованной государственной работе по оказанию нижегородцам бесплатной профессиональной, компетентной юридической помощи и поддержки, – отметил Олег Лавричев.

Максим Фомичев подчеркнул, что общественная приемная Олега Лавричева, по сути, станет первым пунктом приема Госюрбюро, основной офис которого находится на Рождественской улице. Бесплатные юридические консультации специалистами Госюрбюро проводят еженедельно, по средам.