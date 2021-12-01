Городская Дума Нижнего Новгорода заключила соглашение о сотрудничестве с Госюрбюро по Нижегородской области

Городская Дума Нижнего Новгорода заключила соглашение о сотрудничестве с ГКУ НО «Государственное юридическое бюро по Нижегородской области». Документ был подписан 1 декабря 2021 года в ходе открытия депутатской приемной Председателя городской Думы Олега Лавричева на улице Бекетова в Советском районе.

«В рамках данного соглашения о сотрудничестве мы предоставляем Госюрбюро помещение общественной приемной для консультирования граждан по юридическим вопросам. Надеюсь, это даст старт организованной государственной работе по оказанию нижегородцам бесплатной профессиональной, компетентной юридической помощи и поддержки», – отметил Олег Лавричев.

Спикер городской Думы подчеркнул, что в общественной приемной будут работать депутаты всех уровней представительных органов власти: депутат Госдумы РФ по 129-му округу Анатолий Лесун, депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Юрий Балашов и он сам как депутат городской Думы по 30-му округу.

«Я рад тому, что в общественной приемной будет организована не просто работа с гражданами на округе, а наполненная содержательным смыслом деятельность по различным обращениям жителей. Ведь юридических вопросов у нас очень много», – резюмировал Олег Лавричев, предложив Госюрбюро проводить консультации в дни депутатских приемов.

Директор ГКУ НО «Госюрбюро по Нижегородской области» Максим Фомичев поблагодарил спикера городской Думы за предоставленную возможность. Он отметил, что в настоящий момент государственная бесплатная юридическая помощь в регионе представлена в виде деятельности Государственного юридического бюро, компетентность сотрудников которого стоит на самом высоком уровне.

По его словам, основные направления деятельности Госюрбюро – это обеспечение бесплатной юридической помощи в рамках 144-го Закона Нижегородской области, а также правовое информирование жителей. «Работа с гражданами – для нас первостепенная задача. Мы считаем, что сотрудничество с городской Думой даст ей хороший импульс, – отметил Максим Фомичев. – Прием граждан, который ведется вместе с депутатами, позволяет высказать экспертное мнение юристами и зачастую одномоментно решить вопросы граждан без проволочек».

Максим Фомичев подчеркнул, что общественная приемная Олега Лавричева, по сути, станет первым пунктом приема Госюрбюро, основной офис которого находится на Рождественской улице. Бесплатные юридические консультации специалистами Госюрбюро будут проводиться еженедельно, по средам.

Сотрудничество с городской Думой также позволит вести мониторинг обращений граждан по юридическим вопросам и в дальнейшем выйти с правовыми инициативами по расширению категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной правой помощи.

Напомним, ранее в городской Думе прошел круглый стол по вопросам оказания бесплатной юридической помощи детям и многодетным семьям.