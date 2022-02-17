Кредитная карта: инструкция по применению

Всем нам время от времени неожиданно нужны деньги. Вдруг ломается машина, смартфон или ноутбук подводят в самый ненужный момент, а у ребенка в школе ни с того, ни с сего вдруг экскурсия в другой город. А еще и эти так некстати приближающиеся праздники! Как быть, если деньги на это все не заложены в семейном бюджете? Бегать по знакомым и родственникам и занимать? Так себе вариант. Может взять кредит в банке? Но ведь не хочется переплачивать по процентам. Именно в таких случаях эксперты по финансовой грамотности рекомендуют иметь в семье хотя бы одну кредитную карту. На каких принципах она работает? Давайте разбираться вместе.

Принцип №1. Деньгами теперь можно пользоваться бесплатно

При условии, что вы укладываетесь в беспроцентный период. Он есть у любой карты, иногда специалисты называют его «грейс». Чем он длиннее, тем лучше для вас как для клиента. У самых продвинутых кредиток, например, от Сбера он достигает 120 дней! А это значит, что, если вы совершаете покупку сейчас - в феврале - вернуть долг можно будет в июне. И не переплатить за это ни копейки! Но даже если вы не уложитесь в беспроцентный период, в среднем ставки по кредитным картам ненамного выше, чем по потребительским кредитам. Главное, внимательно изучайте условия.

Принцип №2. Понять, что теперь у вас появляется постоянный кредитный лимит

А значит всегда есть под рукой запасное финансовое плечо. Кредитной картой можно в принципе не пользоваться регулярно, а держать ее на всякий случай. Например, такой, который мы описали в начале нашей статьи. Кстати, чем чаще вы пользуетесь своей кредиткой, тем быстрее ваш кредитный лимит будет расти. Например, по карте Сбера он может достигать миллиона рублей! Но, кстати, если большой лимит вам не нужен, вы всегда можете отказаться от его увеличения или сократить его до необходимого минимума.

Принцип №3. Обратить внимание на стоимость обслуживания карты

В разных банках стоимость кредитки может быть разной. В среднем от 700 до 1500 рублей в год. Но всегда есть возможность сэкономить: ряд кредитных учреждений, например, Сбер – представляют свою карту абсолютно бесплатно! Также будьте внимательны при подключении дополнительных функций – например, смс-информирования об операциях. Иногда стоимость таких услуг может неприятно удивлять. В Сбере, кстати, смс-информирование для владельцев кредитных карт также абсолютно бесплатное.

Таким образом, главное внимательно читать условия своего договора и понимать, по каким принципам работает кредитная карта. А с этими знаниями вам никакие непредвиденные траты не страшны – потому что под рукой всегда будет надежный финансовый помощник. Подводя итог, отметим, что кредитная карта - это удобный платежный инструмент, который позволяет «занять» и сэкономить без лишних бумажек, нервотрепки и длинных переговоров. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы открыть такую карту уже сейчас. Кстати, на сайте Сбера это можно сделать онлайн без посещения офиса буквально в пару кликов.