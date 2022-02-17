Зимнее содержание благоустроенных скверов проверили в Сормове Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

В Сормовском районе проверили качество уборки скверов. Их благоустроивали в рамках проекта «Жилье и городская среда» и при подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на администрацию Сормовского района..

Так, специальная комиссия посетила скверы на проспекте 70 лет Октября, "Сосны", на ул. Никиты Рыбакова, бульваре Юбилейном, набережной на бульваре Юбилейном, проспекте Кораблестроителей, а также площадь Буревестника.

- Качество уборки пешеходной сети в скверах можно оценить, в целом, положительно. Дорожки очищены, как правило, до твердого покрытия, прометены скамейки. Очищены от снега навесы над качелями на проспекте Кораблестроителей - это было одним из замечаний в ходе предыдущего объезда, - уточнила глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

Стоит отметить, что всего по проекту «Жилье и городская среда» в Сормовском районе благоустроили 9 пространств, среди них Центр Сормова, Светлоярский парк и площадь Славы.

Напомним, что на дублере проспекта Гагарина, в районе улицы Сурикова, вывозят по обращениям местных жителей.

Так, на предмет уборки снега проверили микрорайоны Караваиха, Суриковский, Стройгаз, Анкудиновское шоссе, улицы Медицинская, Горная, 40 лет Октября, Академика Сахарова, Полярная, Шатковская и проспект Гагарина.

Как отметил глава района, только за первую половину месяца с территории Приокского района ужевывезли около 22 тысяч кубометров снега.