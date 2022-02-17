ЛУКОЙЛ установил памятник воинам-интернационалистам в Запрудном. Фото: ЛУКОЙЛ

15 февраля 2022 года в селе Запрудном Кстовкого района прошел памятный митинг, приуроченный к 33-й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан.

В рамках мероприятия состоялось торжественное открытие памятника воинам-интернационалистам, установленного при поддержке Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» (также была благоустроена прилегающая к новому обелиску территория и реконструирована Стена памяти).

В митинге приняли участие ветераны боевых действий, члены семей военнослужащих, погибших в Афганистане, представители администрации Кстовского района и районного Совета ветеранов, а также воспитанники дошкольного учреждения с. Запрудное.

«Компания «ЛУКОЙЛ» всегда поддерживает проекты увековечивания памяти воинов и защитников Отечества. Мы отдаем дань глубокого уважения и признательности всем нашим землякам, участвовавшим в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья. Для нас важно сохранить эти страницы в истории страны. Желаю воинам-интернационалистам, ветеранам локальных войн и их семьям крепкого здоровья, благополучия и счастья!» - отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.