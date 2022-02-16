Серебряного призера Олимпиады Сергея Трофимова торжественно встретили в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В среду, 16 февраля, нижегородского конькобежца и серебряного призера Сергея Трофимова торжественно встретили в Международном аэропорту Нижний Новгород имени В.П. Чкалова.

Среди встречающих были как заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин и министр спорта Нижегородской области Александр Кононов, так и родители спортсмена вместе с его девушкой - нижегородскойконькобежкой Дарьей Бескровных.

- Мы бежали и пытались показать максимальный результат - за команду, за Родину, за всех нас. Олимпийские игры - главный этап в карьере для любого спортсмена, их нельзя сравнивать даже с чемпионатами мира. Нашим главным соперником был секундомер. И нам удалось победить время - мы установили олимпийский рекорд на дистанции в командной гонке, - сообщил на встрече Сергей Трофимов.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, команда от Нижегородской области по сравнению с прошлыми олимпийскими играми увеличилась фактически в два раза. 13 нижегородских спортсменов представляли Россию на Олимпийских играх в 5-ти видах спорта.

Напомним, во вторник, 15 февраля 2022 года, 26-летний нижегородский конькобежец нижегородец Сергей Трофимов, представляющий команду ROC, взял серебряную медаль в командной гонке преследования на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Это первая медаль, завоёванная кем-то из нижегородских спортсменов.

В команде с ним выступили Даниил Алдошкин и Руслан Захаров. От победителей они отстали меньше чем на 2,5 секунды: золото взяла команда Норвегии, а бронзу – команда США.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил Сергея Трофимова с олимпийской наградой, отметив,что, помимо самой медали, нижегородский спортсмен в составе российской команды установил олимпийский рекорд.