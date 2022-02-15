Нижегородский конькобежец Сергей Трофимов взял серебро на Олимпиаде-2022 в Пекине Фото: Инстаграм

Нижегородец Сергей Трофимов, представляющий команду ROC, взял серебряную медаль в командной гонке преследования на Олимпийских играх-2022 в Пекине сегодня, 15 февраля. В команде с ним выступили Даниил Алдошкин и Руслан Захаров. От победителей они отстали меньше чем на 2,5 секунды: золото взяла команда Норвегии, а бронзу – команда США. Об этом сообщили на официально сайте Олимпийских игр.

Хоть в финальном забеге российские спортсмены и уступили норвежцам, но на этапе полуфинала Сергей Трофимов, Даниил Алдошкин и Руслан Захаров установили олимпийский рекорд.

Напомним, Сергей Трофимов также приходил к финишу четвёртым на соревнованиях по конькобежному спорту 6 февраля, буквально несколько секунд уступив бронзовому призёру.