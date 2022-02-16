Нижегородский минкульт предлагает дополнительно выделить 805 млн рублей "Центру 800"

Нижегородский минкульт просит дополнительно выделить 805 млн рублей "Центру 800". Об этом сообщает «Коммерсант-Приволжье» со ссылкой на пояснительную записку к проекту изменений в областной бюджет на 2022 год.

Так, в областном бюджете на деятельность "Центра 800" уже было заложено 127 миллионов на 2022 год.

Планируется, что 89,6 млн рублей направят на разработку дизайн-проектов 6 модельных библиотек, комплексных проектов для 4 муниципальных музеев, 12 детских школ искусств, восьми культурно-досуговых учреждений и модульного дома культуры включающих.

Большая часть денег, 650 млн рублей, выделят на проведение мероприятий в этом году.

Напомним, что администрация города завершила формирование проекта бюджета на предстоящий 2022 финансовый год и плановый период, его одобрил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев .

Согласно документации, доходы бюджета равны его расходам и составляют 44,5 млрд рублей. Собственные доходы при это планируют увеличить на 23%, а межбюджетные трансферты – на 21%.

Из бюджета 25,4 млрд рублей выделят на образование, культуру, социальную политику, развитие физической культуры и спорта, что составит более 57% всех расходов.

Почти на 31,7 млн рублей направят на ремонт учреждений культуры – это позволит провести ремонтные работы более чем в 20 учреждениях культуры.