На 186 объектах культурного наследия в Нижегородской области провели работы в 2021 году

В 2021 году в Нижегородской области провели работы на 186 объектах культурного наследия для их сохранения, из них 168 ОКН находятся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает руководитель регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия Григорий Меламед на заседании комитета по градостроительному развитию Законодательного собрания Нижегородской области.

- Отреставрированные объекты культурного наследия стали частью обновленных и вновь созданных общественных пространств. Это, например, реставрация фасадов и ремонт кровли дома, где жил Тарас Шевченко на Верхневолжской набережной, объектов Нижегородской губернской земской больницы на улице Минина, Чкаловской лестницы и многих других знаковых для города сооружений, - добавил Григорий Меламед.

В прошлом году фасады и крыши 10 многоквартирных домов отремонтировали за счет выделенных Фонду капитального ремонта Нижегородской области субсидий регионального бюджета. На пяти объектах культурного наследия работы по сохранению провели собственники.

Кроме того, в Единый государственный реестр ОКН включили 11 объектов, обладающих историко-культурной ценностью – среди них церковь Иоанна Богослова в Арзамасе, шуховская пожарная каланча в поселке Ляхово Богородского района и «Дом Д.Д.Кондратова» в рабочем поселке Вача.

Напомним, что местные жители просят вернуть квартал «Красный просвещенец» в Нижнем Новгороде в программу комплексного развития территорий.

Так, мнения жителей квартала по данному вопросу разделились. В январе 2022 года нижегородцы обратились к губернатору с просьбой исключить «Красный просвещенец» из программы КРТ. Они предлагали не сносить старые дома, а отремонтировать их и развивать квартал как культурно-историческую территорию.

Однако другая группа местных жителей осталась не согласна.