Более 250 млн рублей направят на охрану нижегородских лесов от пожаров

Около 270 млн рублей направят на охрану нижегородских лесов от пожаров. В 2022 году в регионе увеличилифинансирование на охрану лесов от пожаров. Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, общий объём средств составит 269,2 млн рублей, в т. ч. 83,3 млн рублей – из федерального бюджета и 185,9 млн рублей – из областного бюджета.

В 2022 году в регионе увеличили финансирование на охрану лесов от пожаров. Так, на эти нужды 83,3 млн рублей выделят из федерального бюджета и 185,9 млн рублей – из областного бюджета.

- В Нижегородской области ведется системная работа по защите лесов от пожаров. Для этого используются как проверенные временем методики, так и самые современные технологии. Это не только позволяет сохранять наши природные богатства, но и защищать жизни и здоровье людей. Данная работа обязательно будет продолжаться, - уточнил Глеб Никитин.

По словам министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области РоманаВоробьева, эффективность охраны лесов от пожаров зависит от качества мониторинга.

- В этом году мы усилим меры по охране лесов — в частности, объем авиапатрулирования составит 550 лётных часов (в 2022 году – 500 часов). Также планируется установить еще две камеры видеонаблюдения на территории лесного фонда, — добавил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Напомним, что Нижегородская область уже начала готовиться к пожароопасному сезону. 18,9 миллиона рублей выделили на закупку новой лесопожарной техники в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" для вооружения нижегородских лесопожарных станций. Поступление техники ожидается уже весной. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Вместе с тем в Минлесхозе подчеркнули, что успех в борьбе с лесными пожарами и гарантия безопасности населения напрямую зависят от качества лесопожарной техники и прочего оборудования, а значит – и от их обновления