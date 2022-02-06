Нижегородская область готовится к пожароопасному сезону

Нижегородская область уже начала готовиться к пожароопасному сезону. 18,9 миллиона рублей выделили на закупку новой лесопожарной техники в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" для вооружения нижегородских лесопожарных станций. Поступление техники ожидается уже весной. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

– По прогнозам метеорологов, предстоящее лето ожидается тёплым, а значит, вероятность возникновения пожаров в лесных массивах возрастает, – поделился министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьёв. – Планируется приобрети бульдозер для сооружения противопожарных барьеров – минерализованных полос, а также трал для транспортировки тяжёлой и специальной техники.

Вместе с тем в Минлесхозе подчеркнули, что успех в борьбе с лесными пожарами и гарантия безопасности населения напрямую зависят от качества лесопожарной техники и прочего оборудования, а значит – и от их обновления.

– Благодаря спецтехнике в 2021 году 93% лесных пожаров было ликвидировано в течение первых суток со дня обнаружения, – добавили в ведомстве. – Всего на территории лесного фонда региона в 2021 году зарегистрировано 98 лесных пожаров.