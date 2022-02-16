День любви к домашним животным отметят в Московском районе Нижнего Новгорода

День любви к домашним животным отметят в микрорайоне Орджоникидзе Московского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает районная администрация.

Так, с 20 февраля по 22 февраля 2022 года в группе Вайбер пройдет конкурс «Фото любимого питомца», где владельцы домашних животных могут опубликовать снимок, а также прислать небольшой рассказ о своем питомце.

- Участники группы будут отмечать понравившиеся работы. Тот, кто наберет большее количество «сердечек», получит яркий приз для своего любимца, - добавила председатель Совета ТОС «Орджоникидзе» Людмила Маркеева.

Стоит отметить, что 20 февраля в России отмечают День любви к своему питомцу. Среди самых популярных домашних животных в России первое место занимают кошки, второе место - у собак, на третьем месте – рыбы, замыкают статистику птицы и грызуны.

Напомним, что еще один государственный ветеринарный кабинет появился в Нижегородской области - в Балахне по адресу: проспект Дзержинского, 44.

- В рамках программы развития государственной ветеринарной службы мы открываем в регионе веткабинеты с начала 2020 года. Территориально они расположены в местах, куда жители могут легко добраться со своими питомцами. Государственные ветеринарные кабинеты оснащены современным оборудованием. Там работают высококвалифицированные специалисты, готовые оказать всестороннюю помощь животным, - уточнил председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов.

В веткабинете будутт проводиться осмотр животных, вакцинировать их от различных заболеваний, принимать биоматериалы для исследований.