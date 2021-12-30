Еще один государственный ветеринарный кабинет появился в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, девятый по счету государственный ветеринарный кабинет открылся в Балахне по адресу: проспект Дзержинского, 44.

- В рамках программы развития государственной ветеринарной службы мы открываем в регионе веткабинеты с начала 2020 года. Территориально они расположены в местах, куда жители могут легко добраться со своими питомцами. Государственные ветеринарные кабинеты оснащены современным оборудованием. Там работают высококвалифицированные специалисты, готовые оказать всестороннюю помощь животным, - уточнил председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов.

В веткабинете будутт проводиться осмотр животных, вакцинировать их от различных заболеваний, принимать биоматериалы для исследований.

Напомним, что новый государственный ветеринарный кабинет появился в городе Бор. Он стал восьмым ветеринарным кабинетом в Нижегородской области.

В веткабинете будут проводить осмотр животных, прививать их от различных заболеваний, принимать биоматериалы для исследований, проводить необходимые консультации, а также осуществлять хирургическое вмешательство.

Отмечается, что владельцы животных могут бесплатно вакцинировать своих домашних животных против бешенства. С начала 2021 года в Нижегородской области привили около 140 тысяч собак и кошек.

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