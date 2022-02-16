ВТБ увеличил объем активов состоятельных клиентов на 20%

По итогам 2021 года ВТБ увеличил объем активов состоятельных клиентов (Private Banking и «Привилегия») на 20% – до 5,8 трлн рублей. Общее число клиентов объединенного сегмента выросло на 25%, превысив 740 тысяч человек.

В общем объеме портфеля привлеченных средств состоятельных клиентов ВТБ 3,3 трлн рублей составляет сегмент Private Banking и 2,4 трлн рублей – «Привилегия». Рост портфеля во многом связан с инвестиционными вложениями, объем которых для объединенного состоятельного сегмента увеличился на 39% – до 2,6 трлн рублей, из которых 1,6 трлн приходится на VIP-клиентов.

«В прошлом году мы пересмотрели подход к обслуживанию состоятельных клиентов и объединили сегменты Private Banking и «Привилегия» в рамках одной управленческой модели. Это сделано для того, чтобы иметь возможность тиражировать лучшие практики Private Banking в сегмент Affluent и за счет эффекта масштаба осуществить цифровизацию обслуживания VIP-клиентов. Такое решение сразу дало заметный результат: за год объем средств под управлением вырос почти на 1 трлн рублей, число клиентов – на четверть. Сегодня состоятельные клиенты формируют основную часть привлеченных средств в ВТБ – 74% в портфеле средств под управлением физических лиц», – комментирует Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking & «Привилегия».

Отдельный интерес в сегменте инвестиций у клиентов ВТБ вызывали персональные закрытые паевые фонды с возможностью включения разных видов имущества: от недвижимости и бизнеса до ценных бумаг. Они позволяют отсрочить уплату НДФЛ от активов фонда и реинвестировать доход от управления до момента его выплаты пайщикам или погашения паев, а также могут использоваться в целях наследственного планирования и защиты конфиденциальности.

Повышенным спросом пользовались субординированные облигации ВТБ с высокой доходностью и гарантированной сохранностью средств. В 2021 году клиенты Private Banking и «Привилегия» вложили в них свыше 194 млрд рублей, что составляет около 90% от общего объема продаж всего банка. В феврале этого года ВТБ запустил новый выпуск субординированных облигаций.

По словам Дмитрия Брейтенбихера, на фоне высокой волатильности рынков, востребованной также оказалась услуга advisory, которая включает финансовое консультирование с самостоятельным решением клиента по управлению своими средствами. Только за прошлый год спрос на нее в ВТБ вырос почти на 20%.

«В прошлом году мы видели усиление тенденций: спроса на экспертизу в инвестировании, диджитализацию и персонализацию сервисов. На этом базируется наша стратегия развития состоятельного сегмента. К 2025 году мы должны увеличить число клиентов до 1 млн человек и объем средств под управлением – до 10 трлн рублей», – заявил Дмитрий Брейтенбихер.