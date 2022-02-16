Нижегородский поезд в огороде вошел в онлайн-энциклопедию народных арт-объектов России

Поезд в огороде из Нижегородской области внесен в онлайн-энциклопедию самых необычных народных арт-объектов России. Как сообщает пресс-служба онлайн-сервиса путешествий Туту .ру, в эту энциклопедию включено по одному наиболее интересному арт-объекту из 85 регионов страны.

- Каждый желающий может посмотреть фотогалерею 85 уникальных объектов, прочитать историю их создания и необычные факты о них, а также узнать, где эти объекты расположены и как авторам пришла идея их создания. Арт-объекты можно отсортировать по названию региона или рейтингу, а также найти их координаты и спланировать путешествие, - рассказали сотрудники онлайн-сервиса.

Отметим, голосование за самый необычный народный арт-объект проходило с октября 2021 по январь 2022 года. Металлический мамонт из Магадана набрал 12622 голоса и стал абсолютным победителем конкурса. Нижегородский поезд в огороде работы Павла Саичева тоже многим понравился, но до финала десяти он не дошел.

Ранее сообщалось о том, из каких материалов и за какой срок создан этот поезд.