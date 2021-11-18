Нижегородский «Поезд в огороде» вошел в топ-85 необычных народных арт-объектов России

Поезд Павла Саичева. Скриншот с видео Туту.ру.

«Поезд в огороде» из Нижнего Новгорода включили в список 85 самых необычных народных арт-объектов России, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.

С 23 по 29 ноября пройдет седьмой раунд конкурса, в котором примет участие этот поезд. Желающие смогут проголосовать за этот или любой другой понравившийся объект на сайте конкурса. Побеждают творения, набравшие наибольшее количество голосов.

В седьмом этапе также представлены следующие народные арт-объекты:

- Диснейленд в посёлке Пиляндыш, Кировская область;

- Мозаика на весь дом в деревне Марково в Марий Эл;

- Дом с завитками в деревне Тегешево в Чувашии;

- Карета для императрицы в деревне Екатериновка Ульяновской области;

- Пластиковые шедевры в селе Липовка Пензенской области.

Как рассказал создатель объекта Павел Саичев, поезд и железная дорога сделаны из простых вещей – ненужного хлама, который при других обстоятельствах выкинули бы. Его железная дорога имеет 7 стрелок и 13 светофоров.

- Что ни возьми, из всего можно вагон сделать. Вот, к примеру, паровоз делался 4 месяца. Больше полвины этого времени делались колеса, потому что каждое ребрышко на них надо вытесать, чтобы был идеально. У Сапсана каждый вагон делался по месяцу. Глова Сапсана из капроновых чулок сделана. Специальная болванка обтягивается и покрывается пятью слоями эпоксидного клея. Потом вырезаются окошки, - заметил он.

Как заметил автор работы, для него не столько важен сам увлекательный процесс, сколько радость дворовых мальчишек, увидевших мини-поезд, курсирующий по рельсам в огороде.