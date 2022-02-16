Нижегородский водоканал снизил плату за негативное воздействие для предприятий

Нижегородский водоканал снизил плату для предприятий за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения по 260 декларациям, потупившим в компанию от представителей бизнеса. Всего же за 2021 год водоканал обработал более 450 подобных обращений, сообщили в пресс-службе компании.

При этом 143 декларации поступили от организаций с объемом водоотведения более 30 кубических метров в сутки. В этих документах прописываются предполагаемое содержание вредных веществ, а специалисты водоканала в ходе контроля сточных вод проверяют достоверность указанных данных. В прошлом году во время такой проверки у 156 предприятий было выявлено серьезное превышение в выбросах по нефтепродуктам, тяжелым металлам и взвешенным веществам. В этом случае размер платы для таких предприятий существенно увеличивается.

- Основная направленность действующего постановления - экологичность, - поясняет директор по работе с абонентами АО «Нижегородский водоканал» Николай Смирнов. - Сброс загрязняющих веществ в канализацию, построенную в расчете на очистку хозяйственно-бытовых, а не промышленных стоков, снижает срок эксплуатации канализации, а специфические промышленные загрязнения не удаляются в полной мере на очистных сооружениях водоканалов, загрязняя водные объекты. Поэтому на федеральном уровне был принят единый для всей страны порядок расчета нормативов и исчисления платы.

Плата, которой предприятия компенсируют негативное воздействие на систему водоотведения, идет на устранение негативных факторов, что позволяет более бережно относиться к экологии.

Предоставить декларацию могут также предприятия с объемом водоотведения более 30 кубометров в сутки, но для этого они должны иметь возможность брать пробы до смешения сточных вод со стоками других абонентов. Такой возможностью в прошлом году воспользовались около 100 организаций. В случае предоставления такой декларации плата за негативное воздействие на систему канализации, а также плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов начисляются не по формулам, установленным Постановлением Правительства с применением постоянных коэффициентов компенсации, а исходя из результатов лабораторных исследований, проведенных аккредитованной лабораторией.

Правильность применения водоканалом постановления подтвердил Верховный суд, который отклонил кассационную жалобу нижегородского бизнес-омбудсмена на решения арбитражных судов по делу о плате за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения и плате за превышение нормативов загрязняющих веществ.