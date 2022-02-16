В Нижнем Новгороде волонтеры шесть часов вытаскивали застрявшую в снегу «скорую»

Нижегородские волонтеры шесть часов вытаскивали застрявшую в снегу «скорую». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде волонтеры и спасатели шесть часов вытаскивали машину скорой помощи, которая застряла в снегу. Инцидент произошел на днях на территории одного из садовых товариществ, расположенных в черте города. Об этом сообщает ГТРК «Нижний Новгород».

«Скорая» приехала на вызов к пациенту, но из-за обильного мокрого снега забуксовала, ситуацию осложняли узкие проезды СНТ. На помощь медикам подоспели волонтеры поисково-спасательного отряда «Волонтер». Спецмашину пытались вытащить три внедорожника, однако сделать это им не удалось. Тогда на подмогу приехал трактор единой дежурно-диспетчерской службы – он тянул джип, а тот в свою очередь – скорую. Всё это длилось с часа ночи до семи утра. Пациент не стал ждать приезда другой бригады и отказался от госпитализации.

К слову, этой зимой застрявшие в снегу «скорые» - явление довольно распространенное. Так, например, в январе машина с медиками забуксовала в одном из дворов на улице Таганской.