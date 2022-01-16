Машина скорой помощи застряла в снегу во дворе Нижнего Новгорода Фото: @n.novgorod_online

В Нижнем Новгороде машина скорой помощи застряла в снегу. Соответствующим видео поделились нижегородцы в Instagram.

Инцидент произошёл на улице Таганской в Нижнем Новгороде. Автомобиль скорой помощи застрял в снежной «каше» и около часа не мог сдвинуться с места.

- В нашем дворе уже 3-й год подряд не разу не было снегоуборочной техники, и вот с такими проблемами в наш двор заезжает машины скорой помощи, и это не единичный случай!, - гласит подпись под постом в Instagram.

Машина скорой помощи застряла в снегу во дворе Нижнего Новгорода Фото: @n.novgorod_online

На видеозаписи видно, как машину пытается откопать несколько людей. Как отметил автор ролика, машину не могли освободить в течение 50 минут.

Как сообщают подписчики группы Вконтакте «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|», подобная ситуация произошла и на Бору.

- Скорую вчера вытаскивали не только в нижнем, на Бору такая же проблема, там, чтобы вызволить автомобиль скорой помощи из снега потребовалась тяжелая техника, - сообщают нижегородцы.

Машина скорой помощи застряла в снегу в городе Бор Фото: группа Вконтакте «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|»

Тем временем ситуацию уже прокомментировал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. В своем Instagram он сообщил, что, по состоянию на 18:30 16 января, все работы по очистке снега по адресу улица Таганская, 10 уже выполнены. Он также опубликовал фотографию, на которой видно расчищенную дорогу и снегоуборочную машину.

Напомним, что лёгкий снег и мороз до -7 градусов ожидаются в Нижнем Новгороде в эти выходные. Известно, что сугробы в городе стали самыми большими за последние десять лет и достигли более 46 сантиметров.