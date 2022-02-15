Комиссия Думы по экологии обратила внимание администрации города на необходимость очистки дворов от снега

Члены постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экологии на заседании 15 февраля 2022 года ознакомились с информацией о вывозе снега с территории города зимой 2021 – 2022 годов.

По информации заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Вадима Нанаева, в среднем в течение суток улицы города от снега очищают 625 единиц снегоуборочной техники и около 1000 дорожных рабочих. С начала зимы вывезено более 1,2 млн кубических метров снега, израсходовано почти 78 тыс. тонн пескосоляной смеси, 6,4 тыс. тонн реагента и 9,8 тыс. тонн соли.

Как сообщил депутатам директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Денис Скалкин, прилегающую территорию 10 053 многоквартирных домов приводят в порядок 1050 организаций, среди которых 135 домоуправляющих компаний и 915 ТСЖ (ТСН), ЖСК. С начала зимы из дворовых территорий везено порядка 170 тыс. кубических метров снега.

Председатель постоянной комиссии по экологии Герман Карачевский отметил, что дворы многоквартирных домов на данный момент остаются «завалены снегом». «Тот объем, который вывозится, недостаточен», – сказал председатель комиссии, подчеркнув, что сейчас домоуправляющим компаниям легче заплатить штраф, чем вывезти необходимый объем снега.

«В этом году достаточно активно штрафовали и ДУКи, и ТСЖ, которые невовремя или недостаточно активно исполняли свои функции. Но мы же их лицензируем, допускаем к обслуживанию жилых домов, – сказал Марк Фельдман. – Поймите, жителям города важно не количество вывезенного снега, а возможность спокойно двигаться по двору».

По итогам заседания депутаты обратили внимание представителей администрации города на необходимость более эффективно контролировать работу ДУКов и ТСЖ.